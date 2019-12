Μπορεί να πίεζε ο χρόνος από τη στιγμή που ολοκληρωνόταν η πρώτη περίοδο, αλλά ο Αργεντινός γκαρντ δεν είχε κανένα πρόβλημα να στείλει τη μπάλα στο καλάθι της Βαλένθια.

Δείτε το εξαιρετικά δύσκολο καλάθι που σημείωσε ο Καμπάτσο.

El Mago at it AGAIN!@facucampazzo with the cross and finish at the buzzer!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/OICPH8dlAN

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 5, 2019