Τζέιμς - Ρίβερς: Τα... είπαν οι πρώην συμπαίκτες στον Παναθηναϊκό (pic)

Οι δύο παίκτες είχαν συνυπάρξει στον Παναθηναϊκό για ενάμιση χρόνο, ενώ στη Μόσχα ήταν η πρώτη φορά που βρέθηκαν ξανά στο ίδιο παρκέ. Έστω και με διαφορετικές φανέλες.

Πάντως πριν από το τζάμπολ του αγώνα ΤΣΣΚΑ-Ζάλγκιρις, είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν για αρκετή ώρα και να «σκαλίσουν» τα... παλιά από τη κοινή θητεία τους στο ΟΑΚΑ.

There's green and white in both of them. Two former @paobcgr teammates K.C. Rivers and @TheNatural_05 ready to battle in the @EuroLeague tonight! pic.twitter.com/P9BmxVat9S

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) December 5, 2019