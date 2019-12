Μέλι: Υποψήφιος για την ομάδα της δεκαετίας στην EuroLeague! (pic)

Ο Ιταλός φόργουορντ είναι υποψήφιος για την κορυφαία ομάδα της δεκαετίας για όσα έκανε σε Αρμάνι, Μπάμπεργκ και Φενέρ.

Ο Μέλι ήταν μέλος της 2ης κορυφαίας της Euroleague τη σεζόν 2016-17, ενώ έχει αναδειχθεί MVP τον Νοέμβρη του 2015 και τον Δεκέμβρη του 2016.

Η ανάρτηση της Euroleague για τον Ιταλό που πλέον παίζει στους Πέλικανς

His deep shooting range, inside finesse and high basketball IQ allowed @NikMelli to travel the path from young prospect to Turkish Airlines EuroLeague superstar during the 2010s

Our next 'All-Decade' nominee...#EuroLeague20

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 5, 2019