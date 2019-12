Ο Μάρκο Πόποβιτς θα είναι ο αθλητικός διευθυντής της Ζενίτ (pic)

Ο Μάρκο Πόποβιτς εγκατέλειψε τα παρκέ το καλοκαίρι, αλλά όλα δείχνουν πως θα παραμείνει στο χώρο του μπάσκετ.

Ο Κροάτης θα αναλάβει αθλητικός διευθυντής στη Ζενίτ σε μία προσπάθεια για μία νέα καριέρα χρησιμοποιώντας τις γνώσεις και τις εμπειρίες του.

Η Ζενίτ να θυμίσουμε πως φαίνεται δυσαρεστημένη από τον Τζουάν Πλάθα μετά και την εντός έδρας ήττα από την Πάρμα Περμ.

Marko Popovic will become a new sports director of Zenit Saint Petersburg, according to sources. I'm also hearing that Joan Plaza might finally stay in Saint Petersburg.

