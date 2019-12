Μπορούν Μιλουτίνοφ και Ρούμπιτ να διακριθούν ξανά κόντρα στον Παναθηναϊκό; (pic & vids)

Η μεγάλη ώρα που περίμεναν οι φίλαθλοι του μπάσκετ φτάνει!

Την Παρασκευή (06/12, 21:30), ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ υποδέχεται τον Ολυμπιακό, για την 12η αγωνιστική της Euroleague.

Το ΟΑΚΑ ετοιμάζεται για sold out και ο Ρικ Πιτίνο θα αναμετρηθεί με τον Κεστούτις Κεμζούρα στην «μάχη» των πάγκων.

Ο προπονητής του «τριφυλλιού» δεν αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα, ενώ στους Πειραιώτες, η κατάσταση του Ουίλι Ριντ θα εκτιμάται μέρα τη μέρα, μετά τη θλάση που υπέστη στο ματς με την Άλμπα Βερολίνου.

Η Euroleague Greece παρουσιάζει τα στοιχεία που ξεχωρίζουν, όπως και τις ξεχωριστές επιδόσεις των Νίκολα Μιλουτίνοφ και Όγκουστιν Ρούμπιτ κόντρα στους «πράσινους».

Οι MVPs: Μάικ Τζέιμς (1η, 8η), Βασίλιε Μίτσιτς (2η, 5η), Νάντο Ντε Κολό (3η), Τόρνικε Σενγκέλια (4η, 6η), Σέρχιο Ροντρίγκεθ (Οκτωβρίου), Κόρι Χίγκινς (7η), Νικ Καλάθης (9η), Λουκ Σίκμα (9η), Νίκολα Μίροτιτς (10η), Σέιν Λάρκιν (11η, Νοεμβρίου).

Δεν αστοχούν σε βολή: Ντίνος Μήτογλου (12/12), Τζέικομπ Ουάιλι (10/10), Πολ Ζίπσερ (10/10), Μπράνκο Λάζιτς (14/14), Λορένζο Μπράουν (16/16), Μάικλ Ότζο (12/12), Τρέι Τόμπκινς (13/13), Μπόγιαν Ντούμπλιεβιτς (20/20), Νάντο Ντε Κολό (14/14), Μάρκους Έρικσον (23/23), Τάιλερ Ρότσεστι (41/41), Σέιν Λάρκιν (25/25), Βασίλιε Μίτσιτς (25/25), Τζέιμς Άντερσον (18/18), Αντριέν Μοερμάν (10/10), Άλεκ Πίτερς (15/15), Τίμπορ Πλάις (16/16), Κρις Σίνγκλετον (11/11), Αμαντέο Ντέλα Βάλε (14/14), Νεμάνια Νέντοβιτς (13/13), Ντέβιν Μπούκερ (10/10), Λούκα Βιλντόζα (28/28), Γιάνις Στρέλνιεκς (14/14).

Top 5 Scorers: Χουάν Κάρλος Ναβάρο (4.152), Βασίλης Σπανούλης (4.101), Γιώργος Πρίντεζης (3.039), Παούλιους Γιανκούνας (3.003), Φελίπε Ρέγιες (2.998).

Top 5 Rebounders: Φελίπε Ρέγιες (1.782), Παούλιους Γιανκούνας (1.761), Γιάννης Μπουρούσης (1.603), Άντε Τόμιτς (1.472), Μιρσάντ Τουρκσάν (1.287).

Top 5 Passers: Βασίλης Σπανούλης (1.457), Δημήτρης Διαμαντίδης (1.255), Τομά Ερτέλ (1.173), Σέρχιο Ροντρίγκεθ (1.156), Μίλος Τεόντοσιτς (1.126).

Top 5 Stealers: Δημήτρης Διαμαντίδης (434), Θοδωρής Παπαλουκάς (335), Πάμπλο Πριχιόνι (322), Νικ Καλάθης (280), Ρούντι Φερνάντεθ (268).

Top 5 Blockers: Φραν Βάσκεθ (249), Μπράιαντ Ντάνστον (242), Κάιλ Χάινς (216), Άλεξ Τάιους (209), Γιάννης Μπουρούσης (194).

Τop 5 Index Rating: Βασίλης Σπανούλης (3.900), Χουάν Κάρλος Ναβάρο (3.890), Δημήτρης Διαμαντίδης (3.806), Φελίπε Ρέγιες (3.753), Παούλιους Γιανκούνας (3.667).

Πόντοι (μ.ό.) φέτος: 1. Σέιν Λάρκιν (22.0), 2. Νάντο Ντε Κολό (20.8), 3. Αλεξέι Σβεντ (19.3), 4. Τόρνικε Σενγκέλια (18.7), 5. Μάικ Τζέιμς (18.6).

Ριμπάουντ (μ.ό.) φέτος: 1. Νίκολα Μιλουτίνοφ (9.8), 2. Τονιέ Ζεκιρί (9.3), 3. Μπόγιαν Ντούμπλιεβιτς (6.9), 4. Νίκολα Μίροτιτς (6.5), 5. Τόρνικε Σενγκέλια (6.4).

Ασίστ (μ.ό.) φέτος: 1. Νικ Καλάθης (9.0), 2. Βασίλιε Μίτσιτς (6.4), 3. Σέρχιο Ροντρίγκεθ (5.7), 4. Μάρτιν Χέρμανσον (5.6), 5. Κώστας Σλούκας (5.5).

Κλεψίματα (μ.ό.) φέτος: 1. Φακούντο Καμπάτσο (1.8), 2. Βασίλιε Μίτσιτς - Γκρεγκ Μονρό - Γιάνις Τίμα (1.6), 3. Ντεσόν Τόμας - Ρόκας Γικεντράιτις - Κώστας Παπανικολάου (1.4), 4. Σκότι Ουίλμπεκιν - Μπράντον Ντέιβις - Ντέρικ Ουίλιαμς (1.3), 5. Νικ Καλάθης - Νίκολα Μίροτιτς (1.2).

Τάπες (μ.ό.) φέτος: 1. Έντι Ταβάρες (2.0), 2. Μπράιαντ Ντάνστον (1.6), 3. Γιουσουφά Φολ - Τζόρνταν Μίκι (1.1), 4. Λιβιό Ζαν-Σαρλς - Μάικλ Έρικ (1.0), 5. Γκρεγκ Μονρό - Ίσμαελ Μπακό (0.9).

Σύστημα αξιολόγησης (βαθμοί μ.ό.): 1. Σέιν Λάρκιν (24.0), 2. Τόρνικε Σενγκέλια (21.8), 3. Νάντο Ντε Κολό (22.0), 4. Νίκολα Μιλουτίνοφ (20.3), 5. Νίκολα Μίροτιτς (20.0).

