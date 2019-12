H Euroleague μας... ζεσταίνει πριν το ντέρμπι «αιωνίων» (vid)

Όλη η Ευρώπη κινείται σε ρυθμούς ντέρμπι, αφού Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ και Ολυμπιακός θα τεθούν αντιμέτωποι για την 12η αγωνιστική της Euroleague στο ΟΑΚΑ. Η διοργάνωση έφτιαξε ένα βίντεο στο οποίο θυμίζει τις καλύτερες στιγμές των δύο ελληνικών ομάδων, τα τελευταία χρόνια στην Euroleague.

Απολαύστε το:

As the Athens derby approaches, take a look at some of the best plays from both @olympiacosbc and @paobcgr in the last couple of seasons! #GameON pic.twitter.com/GmsksSoWTq

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 3, 2019