Σταυρόπουλος: «Ευχαριστώ τον Ολυμπιακό και τον κόσμο του για τις χθεσινές στιγμές» (pic)

Ο Χρήστος Σταυρόπουλος τιμήθηκε για την προσφορά του από τον Ολυμπιακό και θέλησε να ευχαριστήσει.

Ο GM της; Αρμάνι ανέφερε πως, «θα ήθελα να ευχαριστήσω τον οργανισμό του Ολυμπιακού και και όλους τους φιλάθλους για τις μοναδικές στιγμές που βίωσα χθες. Ευχαριστώ όλους όσοι ήταν μέρος στα χρόνια του ταξιδιού μου με τον Ολυμπιακό. Σας ευχαριστώ».

I would like to thank the whole organization of Olympiacos and all the fans for the unique moments I felt yesterday! I am truly grateful to everyone who was part of my wonderful journey in Olympiacos! Thank you! Ευχαριστώ! Grazie! @olympiacosbc @OlimpiaMI1936 pic.twitter.com/Ty8SUP3vF2

— Christos Stavropoulos (@Christav_) November 30, 2019