Το ματς της ζωής του έκανε ο Λάρκιν κόντρα στη Μπάγερν, πετυχαίνοντας ρεκόρ καριέρας στην ιστορία της Euroleague με 49 πόντους.

Επίσης ισοφάρισε το ρεκόρ τριπόντων με τα 10 που έβαλε και οι διοργανωτές έφτιαξαν video με τα 10 εύστοχα τρίποντα.

Απολαύστε τον bomber της Εφές

EVERY 3-pointer from @ShaneLarkin_3 as he ties the record for TEN 3-pointers on his way to a historic 49 points!#GameON pic.twitter.com/ZyNybF8Uob

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 30, 2019