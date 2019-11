Άνετα πέρασε η Ρεάλ από την Αγία Πετρούπολη.

Ο Ρούντι χάρισε στους λάτρεις της Euroleague ένα όμορφο highlight, αφού πέτυχε buzzer beater τριποντάρα στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου.

.@rudy5fernandez as COOL as you like!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/fYd1DcSuSf

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 29, 2019