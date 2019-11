Πιτίνο: «Χαρούμενος που είμαι ξανά με τον αρχηγό Καλάθη και την ομάδα»

Με τιτίβισμά του, ο Ρικ Πιτίνο δεν έκρυψε την χαρά του που βρίσκεται πίσω στον Παναθηναϊκό κι ευχαρίστησε τον κόσμο της ομάδας για την βοήθειά του στο παιχνίδι με την Μπασκόνια.

Συγκεκριμένα έγραψε στο twitter:

«Χαρούμενος που είμαι ξανά με αρχηγό Καλάθη και την ομάδα. Εξαιρετική δουλειά από τον Παναθηναικό. Ευχαριστώ τους φιλάθλους που με έκαναν να νιώσω κομμάτι της οικογένειας τους στην Γιορτή των Ευχαριστιών».

So happy to be back with the Captain @Nick_Calathes15 and the team. Extraordinary effort by @paobcgr. Thank you fans for making me feel part of your family on Thanksgiving.

— Rick Pitino (@RealPitino) November 28, 2019