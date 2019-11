Η «Ημέρα των Ευχαριστιών» είναι σημαντική γιορτή για τους Αμερικανούς, είναι μία μέρα για την οικογένεια.

Ο Τζέιμς Χάρντεν και η δική του οικογένεια φιλοξένησαν 280 ανθρώπους στους οποίους πρόσφεραν φαγητό και διασκέδαση εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο το φιλανθρωπικό του έργο.

@JHarden13 & his family hosted 280 people during his 8th annual Thanksgiving event! #NBACares pic.twitter.com/8k59Bdzb2T

— NBA (@NBA) November 28, 2019