Δεν σταματά να κάνει καλύτερους τους συμπαίκτες του ο ηγέτης του «τριφυλλιού».

Ο Νικ Καλάθης έφτασε τις 1100 ασίστ στη Εuroleague στο ματς κόντρα στη Μπασκόνια και οι διοργανωτές έφτιαξαν video για το milestone.

.@Nick_Calathes15 gets assists

But we're stating the obvious with that one#GameON pic.twitter.com/njs8TQK8d9

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 28, 2019