Θεάμα μοιράζει ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ κόντρα στη Μπασκόνια.

Απολαύστε το φοβερό alley oop που έβγαλαν ο Καλάθης με τον Παπαγιάννη, σηκώνοντας στο πόδι του ΟΑΚΑ.

Passes you can't even see, @Nick_Calathes15 spots the#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/GagHfLYGIY

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 28, 2019