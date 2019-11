Πιτίνο σε τάιμ άουτ: «Dominate the f*** game»! (vid)

Στην διάρκεια της πρώτης περιόδου, ο Νικ Στάουσκας «εκτέλεσε» δύο σερί φορές κι έκανε το 17-17 (8').

Ο Αμερικανός προπονητής κάλεσε τάιμ άουτ και προσπάθησε να δώσει κίνητρο στους παίκτες του, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Dominate the f*** game»!

«Δεν μαρκάρετε σκληρά. Πρέπει να παλέψετε γι' αυτό. Επιτρέψατε δύο τρίποντα, δεν πήρατε ριμπάουντ. Είστε καλύτεροι από αυτό! Ελάτε! Κυριαρχήστε στο γαμ*** παιχνίδι! Πάμε!».

