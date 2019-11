Στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της EuroLeague, η Ζάλγκιρις αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Άλμπα έχοντας στο πλευρό της τους φιλάθλους της που ταξίδεψαν στο Βερολίνο και δημιούργησαν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα.

Don’t be fooled: this is Zalgiris AWAY game pic.twitter.com/OFrHJQEBXL

— Donatas Urbonas (@Urbodo) November 28, 2019