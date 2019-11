Ο Λετονός, πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, κάνει εκπληκτική εμφάνιση κόντρα στη Φενέρ των Ομπράντοβιτς - Σλούκα!

Ο Τίμα μετρά ήδη 24 πόντους (5/10 τρίποντα) σε 18 λεπτά που έχει αγωνιστεί, με την Χίμκι να προηγείται στο ημίχρονο με 49-44.

Just the 24 POINTS for @janis_timma in the first half #GameON pic.twitter.com/gxc4GwS0XQ

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 28, 2019