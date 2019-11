Ο 26άχρονος γκαρντ έχει αφήσει άπαντες στην Ζαλγκίρις ικανοποιημένους και για αυτό το λόγο προχώρησαν σε επέκταση της συμφωνίας τους.

Η ομάδα του Κάουνας ανακοίνωσε πως θα συνεχίσει τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι του 2021 με τον Τόμας Ουόκαπ.

Bring him back! We'll be seeing much more of @twalkup23 in the upcoming years, as he just put a pen to a contract extension!

https://t.co/tObC6gpEvj pic.twitter.com/o18rXg6hJm

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) November 27, 2019