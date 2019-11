Λεκαβίτσιους: «Έμαθα πολλά από τον Καλάθη» (vid)

Ο Λιθουανός πόιντ γκαρντ είπε για την επιστροφή του στην Ζάλγκιρις ότι «μου είχαν λείψει το σπίτι μου και οι πρώτην συμπαίκτες μου. Χάρηκα πολύ που επέστρεψα» και συνέχισε:

«Έμαθα πολλά παίζοντας δίπλα από τον Καλάθη. Είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες. Ξέρει καλά πώς να κοντρολάρει μια ομάδα. Ελπίζω να πήρα κάτι από αυτόν».

Από τη πλευρά του ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους είπε για τον «Λέκα»: «Ο Λούκας επέστρεψε και είναι πολύ πιο ώριμος. Είχε φύγει από την άνεση του σπιτιού του και επέστρεψε πιο ώριμος και πιο έμπειρος. Επέστρεψε καλύτερος παίκτης».

