Σε 100 ματς regular season με το νέο format: 4ος ο Παναθηναϊκός, 5ος ο Ολυμπιακός! (pic)

Όπως είναι γνωστό από την σεζόν 2016-17, η EuroLeague άλλαξε τελείως τον τρόπο διεξαγωγής της διοργάνωσης αφού παίζουν όλοι με όλους και οι 8 πρώτοι παίρνουν το εισιτήριο για τα playoffs.

Μετά και την 10η αγωνιστική της φετινής αγωνιστικής χρονιάς συμπληρώθηκαν αισίως 100 ματς regular season με το νέο format! O Παναθηναϊκός βρίσκεται στην 4η θέση της λίστας όσον αφορά το καλύτερο ρεκόρ έχοντας 60 νίκες και 40 ήττες, ενώ τον ακολουθεί ο Ολυμπιακός στην 5η θέση με 57 νίκες και 43 ήττες.

Στην κορυφή βρίσκεται η ΤΣΣΚΑ Μόσχας με 76-24 ρεκόρ, στην δεύτερη θέση η Ρεάλ Μαδρίτης με 71-29 ενώ στην 3η θέση η Φενέρμπαχτσε με 67-33 ρεκόρ.

11 Euroleague teams after 100 regular season games in a new tournament format:

1. CSKA 76-24

2. Real 71-29

3. Fenerbahce 67-33

4. Panathinaikos 60-40

5. Olympiacos 57-43

6. Baskonia 53-47

7. Efes 52-48

8. Zalgiris 50-50

9. Barcelona 49-51

10. Maccabi 43-57

11. Milan 39-61

