Η τουρκική ομάδα μπορεί να μην διανύει και τις καλύτερες μέρες της στην EuroLeague, αλλά ο Αμερικανός φόργουορντ είναι από τους παίκτες που ξεχωρίζουν συνδυάζοντας το θέαμα με την ουσία.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά τα 10 πρώτα ματς, μετράει 10,9 πόντους και 4,4 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, σουτάροντας με 59,5% στα δίποντα.

.@DWXXIII is having a DUNKING good time this season #GameON pic.twitter.com/VV7heyfdfT

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 27, 2019