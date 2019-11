Με κάθε επισημότητα ο Ρικ Πιτίνο επέστρεψε στον Παναθηναϊκό και προσδοκά σε νέες επιτυχίες με την ομάδα.

Η Euroleague δεν έχασε καθόλου χρόνο και έφτιαξε video με αρκετές ωραίες φάσεις του τριφυλλιού την περσινή σεζόν με τον θρύλο του NCAA στον πάγκο.

Δείτε το video των διοργανωτών

Rick Returns!

The best plays from Rick Pitino's last time in charge of @paobcgr #GameON pic.twitter.com/CcikVAhmRu

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 26, 2019