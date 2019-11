Οι καλύτερες στιγμές του Σκόλα στην Euroleague! (vid)

Ο έμπειρος Αργεντινός επέστρεψε στην Euroleague για λογαριασμό της Αρμάνι Μιλάνο και η διοργάνωση έφτιαξε ένα βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του. Ο Λουίς Σκόλα έχει μέχρι τώρα σε 22:10 που περνά στο παρκέ 12.4 πόντους, με 42.9% στο τρίποντο, 6.1 ριμπάουντ, 1.4 ασίστ και 13.2 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Δείτε τον Σκόλα εν δράσει:

.@LScola4 has proven that age is just a number helping @OlimpiaMI1936 to fourth in the standings!

Check out some of his best moments so far this season! #GameON pic.twitter.com/8lPeej1i2G

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 26, 2019