Ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού είχε ευστοχήσει με την λήξη του ημιχρόνου σε off balance τρίποντο κόντρα στη Βιλερμπάν και κέρδισε μία θέση στα καλύτερα τρίποντα της διοργάνωσης.

Το ίδιο είχε κάνει και ο Μπράντον Πολ κόντρα στην Αναντολού Εφές, αλλά με την λήξη της 3ης περιόδου στο ματς.

Lightin' in up from DEEP

Check out some of the best shots from behind the arc this season! #GameON pic.twitter.com/CgkA64VpvO

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 26, 2019