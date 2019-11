Πιτίνο: «Απίθανη νίκη, εξαιρετικοί παίκτες και προπονητές, τόσο ενθουσιασμένος!» (pic)

Μπορεί να μην έχει πιάσει δουλειά ακόμη, μπορεί να μην έχει ανακοινωθεί, αλλά ο Ρικ Πιτίνο νιώθει ήδη προπονητής του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ.

Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα στο Μόναχο, έσπευσε να γράψει στο twitter: «Απίθανη νίκη εκτός έδρας για τον Παναθηναϊκό. Οι παίκτες και προπονητές ήταν υπέροχοι. Απίστευτη υποστήριξη από τον κόσμο. Τόσο ενθουσιασμένος».

Awesome road win @paobcgr coaches and players were brilliant. Incredible support from our fans. So pumped!

