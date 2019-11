Ο Ντάριλ Μόρεϊ, ο GM των Ρόκετς που... άναψε φωτιές στις σχέσεις του ΝΒΑ με την Κίνα έπειτα από το tweet για το Χονγκ Κονγκ ανέβασε στο προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ένα video από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού στο Μόναχο.

«ΠΑΟ, κατέκτησες το Μόναχο! Που είναι ο Πιτίνο;» ήταν το μήνυμα του!

@paobcgr you have taken over Munich! Where is @RealPitino? pic.twitter.com/Rk7llanCxC

— Daryl Morey (@dmorey) November 22, 2019