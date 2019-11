Το... φράγμα των 1.500 πόντων έσπασε ο Τόκο Σενγκέλια στη Euroleague.

Ο Γεωργιανός έβαλε τους 4 πρώτους πόντους της Μπασκόνια κόντρα στη Ζενίτ και έφτασε στο milestone.

Δείτε την ανάρτηση της Euroleague.

@TokoShengelia23 has reached 1,500 on his @euroleague career#GoazenBaskoni pic.twitter.com/ImR38cy699

— Saski Baskonia (@Baskonia) November 22, 2019