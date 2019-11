Βιλερμπάν - Φενέρμπαχτσε: Οι καρφωματάρες του Ουίλιαμς! (vid)

Η Βιλερμπάν υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της EuroLeague και ο Ντέρικ Ουίλιαμς κατέβασε την μπάλα, ολοκληρώνοντας την επίθεση των φιλοξενούμενων με ένα τρομερό κάρφωμα!

Λίγο αργότερα... κατεδάφισε την μπασκέτα τη Βιλερμπάν έπειτα από την ασίστ του Σλούκα.

Δείτε τη φάση

OH MY WORD@DWXXIII throws it down!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/KAyk6g5tJq

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 22, 2019