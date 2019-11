Ο Ματίας Λεσόρ φημίζεται για τις αθλητικές του ικανότητες και τον τρόπο που κόβει τους αντιπάλους.

Ο Νικ Καλάθης προσπάθησε με drive να σκοράρει, ωστόσο ο Γάλλος σέντερ τον σταμάτησε.

Δείτε τη φάση...

NOT IN HIS HOUSE! @ThiasLsf

LIVE on https://t.co/J8YZrpxsKa.#FCBB #FCBBlive @EuroLeague #GameON #MünchenIstUnserCourt pic.twitter.com/ipa9OXcMkz

— FC Bayern Basketball (@fcb_basketball) November 22, 2019