Ο Εντγκάρας Ουλανόβας μετά την «διαβολοβδομάδα» παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του, Γκαμπίγια.

Οι συνεχόμενες ήττες της Ζαλγκίρις δεν άλλαξαν τα σχέδια του ζευγαριού το οποίο ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου.

Η ομάδα του Κάουνας ευχήθηκε στους νιόπαντρους...

Sending our congratulations to the newlyweds. Zalgiris man Edgaras Ulanovas and his lovely wife Gabija exchanged rings today! pic.twitter.com/YvA3pdy9Hz

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) November 22, 2019