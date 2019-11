Ο... ταχυδρόμος Καρλ Μαλόουν εκτός από τεράστιος παίκτης έγινε γνωστός και για ένα ξεχωριστό κάρφωμα που έκανε. Ήταν το γνωστό με το ένα χέρι, την στιγμή που με το άλλο κρατούσε το κεφάλι του. Αυτό το κάρφωμα έκανε και ο Μπράντον Ντέιβις στον αγώνα την Μπαρτσελόνα με την Φενέρ.

Showtime in Barcelona @Brandon_Davies0 with the steel and DUNK! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/lbEjZKfRCg

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 20, 2019