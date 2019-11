Η Μπαρτσελόνα υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε για την 9η αγωνιστική της EuroLeague και ο Κούριτς τελείωσε την επίθεση των Καταλανών με alley-oop κάρφωμα έπειτα από την ασίστ του Ντιλέινι.

Δείτε τη φάση

.@foe23 spots his man coming in as @KingKK_14 rises HIGH to finish the Alley-Oop! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/kgq3RbNC3t

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 20, 2019