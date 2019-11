Ζάλγκιρις: Με φανέλες... παραλλαγή κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα (pic)

Ο Γιοκουμπάιτις παρουσίασε τις ειδικές φανέλες για την 23η Νοεμβρίου, ημέρα που είναι αφιερωμένη στις Ένοπλες Δυνάμεις της Λιθουανίας.

Γι' αυτόν τον λόγο οι παίκτες της Ζάλγκιρις θα ντυθούν και... αναλόγως στην αναμέτρηση τον Ερυθρό Αστέρα για την 10η αγωνιστική της EuroLeague.

Our usual model Rokas Jokubatis already got to try out the special uniforms for tomorrow!



Lithuanian Armed Forces will celebrate their day on November 23rd and Zalgiris is dedicating @EuroLeague game against Crvena Zvezda for this occasion! pic.twitter.com/dSlZy58mxW

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) November 20, 2019