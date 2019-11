Ο Ολυμπιακός ήπιε... θάλασσα και «πνίγηκε»

Αν κι έχω αποδεχθεί την εξέλιξη της φετινής σεζόν, η ήττα στο Μόναχο με... χάλασε. Ο Ολυμπιακός για δύο δεκάλεπτα έπαιξε σαν σε συνέχεια από το παιχνίδι με την Ζαλγκίρις, όμως το μπάσκετ έχει τέσσερα δεκάλεπτα, όχι δύο.

Ακόμη κι έτσι οι «ερυθρόλευκοι» μπορούσαν να νικήσουν, αλλά στην τελευταία περίοδο έκαναν Κεμζούρα και παίκτες όλα τα λάθη μαζεμένα.

Άλλα λάθη έκαναν στο πρώτο δεκάλεπτο και τελείως διαφορετικά στο τελευταίο. Λάθη όμως...

Στην αρχή ξεκίνησαν με 7 λάθος πάσες που έδωσαν 13 πόντους στη Μπάγερν, αλλά επιτρέψτε μου να επικεντρωθώ σε αυτά που έκαναν στο τέλος.

Λάθος 1. Στην επίθεση έπαιζαν με το ρολόι από το ξεκίνημα του δεκαλέπτου. Σώνει και ντε να κάνουν επίθεση στα τελευταία 3-4 δευτερόλεπτα, χάνοντας νωρίτερα πολύ καλύτερες επιλογές. Επιλογές παρόμοιες με αυτές που τους είχαν στείλει στο +12. Ο Ολυμπιακός έχει χάσει την εμπιστοσύνη στον εαυτό του και σκέφτεται περισσότερο αρνητικά (το σενάριο της ήττας) παρά το θετικό (το σενάριο της νίκης).

Λάθος 2. Τραγικά τάιμ άουτ. Η Μπάγερν είχε επιβληθεί πλήρως στο παρκέ. Οι παίκτες πελαγοδρομούσαν και το 55-67 του 31' έπρεπε να γίνει 65-69 στο 35' για να πάρει τάιμ άουτ ο coach. Αργά ήταν. Πολύ αργά.

Λάθος 3. Θα μείνω στον Κεμζούρα. Τραγικές αλλαγές. Εβαλε τον Σπανούλη σε λάθος στιγμή και τον έβγαλε σε λάθος στιγμή. Η ομάδα είχε βρει ρυθμό με Ρότσεστι και Μπόλντγουιν, ο Σπανούλης θα μπορούσε να περιμένει και να μπει στο αγαπημένο του τελευταίο πεντάλεπτο.

Αντ' αυτού μπήκε νωρίς. Ο Κεμζούρα το έκανε ακόμη χειρότερο όμως. Τον τράβηξε έξω στο τελευταίο τετράλεπτο και πέρασε τον Ρότσεστι ο οποίος στην άμυνα ήταν ανήμπορος να ακολουθήσει τον Λο. Τα δύο τρίποντα του Λο ήταν ανενόχλητα, ούτε καν χέρι δεν σηκώθηκε να τον ενοχλήσει λίγο.

Γενικά είμαι της άποψης πως γυρνάς ένα ματς με τους Ρότσεστι και Μπόλντγουιν, αλλά το κερδίζεις με τον Σπανούλη.

Λάθος 4. Ο Μιλουτίνοφ έκανε το τρόλεϊ στο παρκέ. Έτρεχε πάνω κάτω χωρίς να ακουμπάει τη μπάλα. Ο Μονρό είναι καλός παίκτης, αλλά μόνο μπροστά. Στην άμυνα δεν είχε τρόπο να σταματήσει τον Σέρβο, αλλά η μπάλα δεν έφτασε πότε στα χέρια του παρά μόνο μία φορά.

Τι την έκανε όταν την πήρε; Καλάθι και φάουλ για το 77-75.

Λάθος 5. Πολύ κακή άμυνα στο low post. Ο Ράντονιτς έδωσε εντολή να ποστάρουν ΑΠΑΝΤΕΣ. Πιστά στρατιωτάκια οι παίκτες του το έκαναν και βγήκαν κερδισμένοι εις διπλούν.

Αφενός ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ έκαναν φάουλ και έστειλαν τον αντίπαλο στο μπόνους. Οι βολές είναι ο καλύτερος τρόπος να βρει κάποιος ρυθμό στην επίθεση. Η Μπάγερν τον βρήκε και στη συνέχεια ευστοχούσε σε όλα τα σουτ. Ακόμη και στα πολύ πολύ πολύ πολύ δύσκολα όπως αυτό το τρίποντο του Μπαρτέλ από τη γωνία (έκανε το 68-71 στο 36'). Αν αυτό το σουτ δεν είχε μπει, ίσως να είχαμε διαφορετική εξέλιξη, παρά τα παραπάνω λάθη.

Λάθος 6. Ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού τον τελευταίο μήνα έπαιξε 16:22. Στον Πολ αναφέρομαι.

Σε ένα ματς που ο Ολυμπιακός έδωσε με το ζόρι 12 ασίστ, ο καλύτερος δημιουργός του έπαιξε 15:43. Στον Σπανούλη αναφέρομαι.

Κακή διαχείριση του coach, ειδικά ως προς τον Αμερικανό φόργουορντ τον οποίο αχρήστευσε.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΠΟΛΝΤΓΟΥΙΝ

Για πρώτη φορά φέτος εμφανίστηκε στο παρκέ ο Αμερικανός γκαρντ και μακάρι να συνεχίσει έτσι. Ο Μπόλντγουιν ήταν (επίσης) για πρώτη φορά απειλητικός στην επίθεση και όχι διστακτικός. Βρήκε γρήγορα σκορ και μαζί βρήκε και ψυχολογία στοιχεία τα οποία διατήρησε όση ώρα πέρασε στο παρκέ.

Η αλήθεια είναι ό,τι με τρόμαξε λίγο η δήλωσή του, αυτό που είπε πως, «βρισκόμουν σε ένα σκοτεινό τούνελ». Μερικές φορές δεν μπορούμε να ξέρουμε πως αισθάνεται ένα παιδί (γιατί παιδί είναι) όταν φεύγει πρώτη φορά από τη χώρα του και έρχεται στην Ευρώπη. Γράφουμε τις βλακείες μας και τον κρίνουμε χωρίς να σκεφτόμαστε την ψυχολογική του κατάσταση και αυτό είναι πέρα ως πέρα λάθος.

Από το σκηνικό με τον Χάνεϊκατ είχα υποσχεθεί στον εαυτό μου να το έχω πάντα στο μυαλό μου, αλλά το έχω αθετήσει.

Εννοείται και να κρίνουμε τον Μπόλντγουιν, αλλά μη γίνουμε ανθρωποφάγοι κι ας παίρνει 800.000 δολάρια.

Προσωπικά δε θέλω από αυτόν να βάζει σε κάθε ματς 19 πόντους.

Μπορεί να βάζει 10 και να δίνει και 3 ασίστ; Σούπερ θα είναι κι αυτός κι ο Ολυμπιακός.

Πάντως επειδή φαίνεται ψυχολογικά προβληματισμένος, πιστεύω πως ήταν έκλαμψη αυτό που είδαμε στο Μόναχο και όχι το... λογικό.

Μακάρι να διαψευστώ.

ΥΓ: Αυτό ακριβώς εννοώ όταν γράφω συχνά πως η ήττα (όπως και η νίκη) είναι συνήθεια. Το να παίζεις με το ρολόι, το να μην είσαι επιθετικός, το να μην κάνει το... παιχνίδι σου είναι στοιχεία που δείχνουν πως στο μυαλό τους έχει μπολιαστεί το σενάριο του «κι αν χάσουμε...» κι όχι του... «δε χάνουμε με τίποτα».

ΥΓ 2: Φοβάμαι για «κατηφόρα» στο Βερολίνο με το ρυθμό που παίζει η Άλμπα.

ΥΓ 3: 4076 down, 77 to go