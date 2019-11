Ο Ντίνο Μενεγκίν αγωνίστηκε στην Ολίμπια Μιλάνο από το 1980 έως και το 1990, ενώ ήταν και η ομάδα που έκλεισε την καριέρα του το 1994.

Στο περιθώριο του ματς με την Μακάμπι, η Αρμάνι Μιλάνο απέσυρε για πάντα τη φανέλα που φορούσε.

Number heads to the rafters!@OlimpiaMI1936 retires the jersey of Dino Meneghin#GameON pic.twitter.com/OYupEfaR0T

