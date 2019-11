Ο 35χρονος φόργουορντ έφτασε τους 3.001 πόντους στη διοργάνωση κι ακολουθεί τον Ναβάρο (4.152), Σπανούλη (4.070) και Πρίντεζη (3.008).

Στο... κλαμπ των +3.000 πόντων θα μπουν άμεσα και οι Φελίπε Ρέγιες (2.998), Σέρχιο Γουλ (2.918) και Νάντο Ντε Κολό (2.833).

Το ιστορικό καλάθι του Γιανκούνας

The moment @P_Jankunas13 dropped in his 3000th point!

Congratulations #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/StvvBZ9vKi

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 19, 2019