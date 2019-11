Η EuroLeague τιμάει την Ημέρα των Παιδιών και τα παιδιά του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους είχαν ενεργή συμμετοχή στις εκδηλώσεις πριν από το τζάμπολ στη Zalgirio Arena.

Ο γιος του, Λούκας έκανε το τζάμπολ ενώ η μικρή Άιλα συμμετείχε στο show της παρουσίασης.

A special guest getting the crowd going at @bczalgiris

The daughter of coach Sarunas Jasikevicius! #ChildrensDay | #GameON pic.twitter.com/isEq4A9YKv

