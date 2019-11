Η Ζάλγκιρις Κάουνας «ανέβασε» ένα σχετικό tweet με τον Λιθουανό γκαρντ να υποδέχεται με θερμό εναγκαλισμό τον Ίαν Βουγιούκα.

Ο Λεκαβίτσιους πέρασε δύο σεζόν στον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ και είχε την ευκαιρία να πανηγυρίσει δύο πρωταθλήματα και ένα κύπελλο.

Nothing but between old teammates! pic.twitter.com/eTKuXLm6tB

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) November 19, 2019