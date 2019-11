Θέλει Κέι Σι Ρίβερς η Ζάλγκιρις αντί του Πέρεζ! (pic)

Έπειτα από την αποχώρηση του από τον Παναθηναϊκό, ο Ρίβερς έπαιξε για δυο μήνες στη Ρέτζιο Εμίλια, ακολούθησε το πέρασμα του από τον Ερυθρό Αστέρα και φέτος άρχισε τη σεζόν στη Ρεάλ Μπέτις.

Σύμφωνα με τον Λιθουανό δημοσιογράφο Ντονάτας Ούρμπονας, αποτελεί βασικό στόχο της Ζάλγκιρις για τη θέση του Άλεξ Πέρεζ, ο οποίος αποχωρεί από το Κάουνας.

Zalgiris Kaunas most likely will part ways with PG Alex Perez, according to sources. I'm hearing KC Rivers is one of the candidates to replace him.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) November 18, 2019