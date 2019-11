Το «απόλυτο» του Ολυμπιακού με Μπάγερν και η υπεροχή του Παναθηναϊκού με Ζαλγκίρις

Αρχικά ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ φιλοξενείται στην έδρα της Ζαλγκίρις Κάουνας του αγαπημένου του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους (19.11, 19:30).

Μετά την αποχώρηση του Αργύρη Πεδουλάκη, το «τριφύλλι» (4-4) θέλει να επιστρέψει στις νίκες κόντρα σε μια ομάδα που έχει ρεκόρ 1-3 στην έδρα της - και συνολικά 3-5.

Δύο ώρες αργότερα (19/11, 21:30), ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Μπάγερν στο Μόναχο.

Οι «ερυθρόλευκοι» επιθυμούν να παραμείνουν σε τροχιά νικών (3-5) ενάντια σε μια ομάδα που προέρχεται από τρεις σερί ήττες (3-5).

Η Euroleague Greece παρουσιάζει τα στοιχεία που ξεχωρίζουν την 8η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Δείτε ΕΔΩ το πρόγραμμα

Τι χρειάζεται να ξέρεις; Έχουμε και λέμε...

Electric, athletic and dominant at both ends of the court.

Welcome to the new All-Decade nominee, Andrei Kirilenko #EuroLeague20 pic.twitter.com/0t57lh9YyE

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 18, 2019