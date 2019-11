H EuroLeague απάντησε στον Τζέιμς για τα βήματα πριν από το φάουλ (pic)

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός γκαρντ είχε διερωτηθεί: «Όταν κάνουν review για ένα φάουλ, είτε είναι αντιαθλητικό είτε όχι και διαπιστώσουν ότι έχουν προηγηθεί βήματα του παίκτη, θα ακυρώσουν το φάουλ και θα καταλογίσουν την παράβαση των βημάτων;»

Όσο για την απάντηση της EuroLeague; «Γεια σου Μάικ. Όχι δεν μπορούν. Σύμφωνα με τους κανονισμούς το review γίνεται μόνο για το φάουλ».

Αρα λοιπόν αν είχατε και εσείς ανάλογη απορία, μόλις σας λύθηκε...

Hey Mike! No they can’t. According to the rules of the competition they could only review if the foul called should be maintained, upgraded, downgraded or considered as a technical foul.



— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 18, 2019