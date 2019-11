Ο Κιριλένκο υποψήφιος για την ομάδα της δεκαετίας στην EuroLeague (vid)

Ο πρώην Ρώσος σούπερ σταρ και νυν πρόεδρος της ρωσικής ομοσπονδίας μπάσκετ, είχε πάρει το βραβείο του MVP για την regular season το 2012 ενώ είχε και πολλά ακόμη επιτεύγματα να επιδείξει.

Συγκεκριμένα είχε αναδειχθεί καλύτερος αμυντικός την ίδια χρονιά, είχε συμπεριληφθεί στην καλύτερη πεντάδα, ενώ είχε κερδίσει και το MVP Οκτωβρίου! Παράλληλα ήταν ο πρώτος ριμπάουντερ αλλά και ο καλύτερος μπλοκέρ της EuroLeague εκείνη τη σεζόν.

Electric, athletic and dominant at both ends of the court.

Welcome to the new All-Decade nominee, Andrei Kirilenko #EuroLeague20 pic.twitter.com/0t57lh9YyE

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 18, 2019