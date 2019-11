Ο αδελφός του Καντέρ δεν ταξιδεύει στην Τουρκία για την ασφάλεια του! (pic)

Ο Ενές Καντέρ τάσσεται ανοιχτά κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ενώ πρόσφατα δήλωσε πως στις φυλακές της Τουρκίας βρίσκονται 17.000 αθώες γυναίκες με τα παιδιά τους, χαρακτηρίζοντας τον πρόεδρο της γειτονικής χώρας ως Χίτλερ.

Από την πλευρά του, ο Κερέμ Καντέρ ο οποίος αγωνίζεται στην Μπανταλόνα, δεν θα παίξει στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Νταρουσάφακα όπως αποκάλυψε στο Twitter.

«Δεν θα ταξιδέψω στην Τουρκία για τον επόμενο αγώνα μας στο EuroCup στις 20 Νοεμβρίου. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη στους Τούρκους φιλάθλους που ήθελαν να με δουν να παίζω ξανά στην πατρίδα μου. Καλή τύχη στην ομάδα μου»

I will not be traveling to Turkey to play our Eurocup game on Nov. 20th. I apologize to the basketball fans in Turkey who wanted to see me play back in my hometown. Good luck to my team #ForçaPenya

