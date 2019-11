Η Μακάμπι Τελ Αβίβ ανακοίνωσε sold out 11 μέρες πριν το τζάμπολ (pic)

Η πορεία της Μακάμπι Τελ Αβίβ στη φετινή Euroleague είναι η καλύτερη των τελευταίων ετών κάτι το οποίο αντιλαμβάνεται κι ο κόσμος.

Οι φίλαθλοι της ομάδας του Γιάννη Σφαιρόπουλου στέκονται δίπλα της και μάλιστα ήδη πουλήθηκαν όλα τα εισιτήρια για την εντός έδρας αναμέτρηση με την Βιλερμπάν.

Το τζάμπολ της αναμέτρησης με τους Γάλλους είναι προγραμματισμένο σε 11 μέρες κι όμως ανακοινώθηκε sold out.

Πριν από την Βιλεμρπάν, η Μακάμπι θα παίξει εκτός έδρας με Αρμάνι και Μπαρτσελόνα.

