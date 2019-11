Δεν μπορεί να ξεχάσει τα... όργια Παπαπέτρου η Euroleague! (vid)

Εκπληκτικά πράγματα έκανε ο Ιωάννης Παπαπέτρου κόντρα στην Άλμπα 39 πόντους και 41 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης!

Έγινε ο παίκτης του «τριφυλλιού» με την καλύτερη επιθετική συγκομιδή σε ένα παιχνίδι, ενώ πέτυχε τη δεύτερη καλύτερη επιθετική εμφάνιση στην EuroLeague μετά τους 40 πόντους του Αλφόνσο Φορντ!

Η Euroleague δεν μπορεί να ξεχάσει τα όσα έκανε ο Έλληνας φόργουορντ κόντρα στην Άλμπα!

Unleash the BEAST!

Despite the loss, Ioannis Papapetrou went OFF for @paobcgr

His 39 POINTS was a EuroLeague club RECORD!#GameON pic.twitter.com/vBXRxL9U1j

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 17, 2019