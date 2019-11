Η ομάδα του Βερολίνου πέτυχε έναν... άθλο, αφού μετά από δύο παρατάσεις, κατάφερε να αποδράσει με τη νίκη (105-106) από το ΟΑΚΑ.

Ακόμα και ο Αΐτο Γκαρθία Ρενέσες σχολίασε σχετικά στη Συνέντευξη Τύπου: «Ξέρουμε πως δεν πρόκειται να μπούμε στα playoffs, ούτε να πάμε στο Final 4, αλλά το διασκεδάσαμε».

Το κατόρθωμα ήταν τέτοιο, που ο βοηθός του, Ισραέλ Γκονθάλεθ, θα έχει να το λέει στα... εγγόνια του, αφού έγραψε στο twitter:

«Αγαπημένα μου εγγόνια, κάποτε έπαιξα ένα παιχνίδι εναντίον του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ και...».

Dear grandchildren, once I played a game vs Panathinaikos in the Oaka Arena and...

— Israel González (@Israelcoach) November 14, 2019