Τρίτος σκόρερ και 3000 πόντους στην Euroleague o Πρίντεζης! (pic & vid)

Γράφει ιστορία στο παιχνίδι με την Ζαλγκίρις Κάουνας ο Γιώργος Πρίντεζης. Ο Έλληνας φόργουορντ ισοβαθμούσε στην 3η θέση με τον Φελίπε Ρέγες, χρειαζόταν μόλις 2 πόντους αφού είχε 2.998 και πλέον τον ξεπέρασε και βρίσκεται στην τρίτη θέση, με τους σκόρερ όλων των εποχών.

Παράλληλα, ξεπέρασε και το φράγμα των 3000 πόντων στην διοργάνωση, κάτι που κυνηγά και ο Γιανκούνας.

Στην κορυφή της λίστας με μεγάλη διαφορά είναι οι Σπανούλης και Ναβάρο, με τον αρχηγό του Ολυμπιακού να κυνηγά τον πρώην άσο της Μπαρτσελόνα, για την κορυφή.

3000 EuroLeague POINTS for Georgios Printezis #GameON pic.twitter.com/biD2FJ2xPt

A PATENTED Printezis basket to bring up the 3000#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/FUBkxTsnHk

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 15, 2019