Ωραίο μπάσκετ έπαιξε η ομάδα του Βερολίνου στο ΟΑΚΑ στο πρώτο ημίχρονο.\

Ο Ισλανδός Χέρμανσον έτρεξε στον αιφνιδιασμό και με ωραία πάσα έδωσε στον Νιλς Γκίφεϊ ο οποίος τελείωσε με κάρφωμα τη φάση.

Δείτε το θεαματικό κάρφωμα...

.@hermannsson15 finds Giffey in space with a nice pass to SLAM home #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/DNrsWoOyAe

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 14, 2019