Συνήθως είναι αυτός που δίνει τις ασίστ για τα καρφώματα των συμπαικτών του, αλλά τώρα είπε να μπει για λίγο στη θέση τους!

Ο Σέιν Λάρκιν έγινε αποδέκτης της πάσας του Βασίλιε Μίτσιτς και κάρφωσε στην μπασκέτα της Ζενίτ!

Σίγουρα, πρόκειται για... σπάνια φάση!

Hands up who knew @ShaneLarkin_3 had those HOPS? #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/5mazALvWG2

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 14, 2019