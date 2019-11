To φοβερό promo της EuroLeague: Ο Τόνι Πάρκερ επιστρατεύει τους σταρ της διοργάνωσης για να σώσει τη Γη! (vid)

Το σενάριο έχει ως εξής: Ο πλανήτης βρίσκεται σε κίνδυνο και υπάρχει μόνο ένας τρόπος για να σωθεί. Με την ενέργεια και το πάθος του κόσμου! Πώς θα το καταφέρει; Επιστρατεύοντας όλους τους αστέρες της EuroLeague προκειμένου να παίξουν ένα παιχνίδι μπροστά σε 15.000 θεατές.

Ο Νίκολα Μίροτιτς είναι ο πρώτος που συναντάει και μαζί πάνε να συναντήσουν όλους τους υπόλοιπους, μεταξύ των οποίων ο Νικ Καλάθης και ο Βασίλης Σπανούλης...

Έπεται και το δεύτερο μέρος...

Turkish Airlines EuroLeague presents...#HeroLeague @tonyparker, aka The Master, leads a team of HeroLeague stars with unique superpowers on their mission to save the earth from a disastrous end! pic.twitter.com/ykMx7qB8L5

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 13, 2019