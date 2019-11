Καλάθης για το μέλλον του στην Εθνική, Πιτίνο, Παναθηναϊκό και οπαδούς! (pics)

Ο 30χρονος γκαρντ των «πρασίνων» σε ερώτηση για τον Πεδουλάκη συγκριτικά με άλλους προπονητές είπε ότι «καθένας έχει την δική του φιλοσοφία» και υποστήριξε ότι θα είναι «100%» στην Εθνική ομάδα για το Προολυμπιακό τουρνουά και ότι θα τεθεί κανονικά στην διάθεση του Ρικ Πιτίνο.

Επιπλέον διάλεξε «ασίστ επειδή θα είναι χαρούμενοι οι συμπαίκτες μου» σε σχέση με πόντους και ριμπάουντ ενώ σε ερώτηση για το πόσο τον αγαπούν οι φίλοι του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ με κλίμα 99 έως 100, είπε: «150».

Επίσης υπογράμμισε ότι είναι πιθανόν να γίνει triple double στην EuroLeague φέτος, για τον Παπαπέτρου ότι «δουλεύει πολύ σκληρά και θα γίνεται ολοένα και καλύτερος» ενώ δεν μπόρεσε να ξεχωρίσει μεταξύ EuroLeague και μεταλλίου σε Ολυμπιακούς Αγώνες: «Και τα δύο θα ήταν ωραία».

Τέλος αναφέρθηκε και σε αγαπημένους του συμπαίκτες λέγοντας ότι «αγαπώ αυτούς που είναι τώρα στην ομάδα, αλλά ήταν διασκεδαστικό να δίνω alley oop στον Γκιστ».

They all have different coaching philosophy’s — Nick Calathes (@Nick_Calathes15) November 11, 2019

100’percent — Nick Calathes (@Nick_Calathes15) November 11, 2019

Def possible — Nick Calathes (@Nick_Calathes15) November 11, 2019

I’m — Nick Calathes (@Nick_Calathes15) November 11, 2019

Assists so my teammates are happy — Nick Calathes (@Nick_Calathes15) November 11, 2019

Since I was a little kid I have always been a really good passer and see things that some can’t. — Nick Calathes (@Nick_Calathes15) November 11, 2019

Gist was a lot fun to throw lobs to. I like my teammates now as well. — Nick Calathes (@Nick_Calathes15) November 11, 2019

Will get better and better. Works really hard — Nick Calathes (@Nick_Calathes15) November 11, 2019